«Спартак» заявил о жестком задержании фанатов после матча с «Зенитом», полиция жалоб не нашла

Минувшим воскресеньем в Петербурге прошла встреча «Зенита» с московским «Спартаком», закончившаяся оглушительной победой сине-бело-голубых. Игру, однако, омрачил инцидент с болельщиками столичной команды: они заявили, что были несправедливо жестоко задержаны силовиками.

В общей сложности, задержали пять человек. Один из них рассказал «РБК», что инцидент произошел, когда в перерыве между первым и вторым таймом около ста зрителей направились к выходу, но он был закрыт. В толпе, по его словам, «началась суета», а затем появились сотрудники ОМОН, которые «вылавливали тех, кто громче всех орал, всех положили, били дубинками, шокерами».

По предварительной информации, видео с жестоким задержанием было опубликовано в одном из телеграм-каналов, однако его подлинность не подтверждена. Представители и фанаты «Спартака» возмущены произошдшим. Команда обратилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой о проверке инцидента и пообещал оказать юридическую помощь пострадавшим.

«Имеющиеся материалы не позволяют говорить о том, что действия полиции были корректными и обоснованными», — подчеркивает пресс-служба «Спартака».

В то же время пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявляет, что после задержания нарушителей порядка доставили в ближайший отдел полиции, двоим вручили протоколы о мелком хулиганстве и отпустили, разбирательство с остальными продолжается. «За медицинской помощью никто из доставленных не обращался, жалоб на полицию не поступало», — заключили в региональном главке.

Напомним, что вечером воскресенья на «Газпром Арене» в рамках 12-го тура РПЛ состоялся матч между «Спартаком» и «Зенитом». Игра обернулась самой крупной победой над московским клубом в истории: после трех поражений подряд петербуржцы разгромили «Спартак» со счётом 7:1.