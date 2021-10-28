Школьница, упавшая с восьмого этажа дома на Петергофском шоссе, скончалась

Жизнь четырнадцатилетней девочки, выпавшей из окна лестничной площадки между восьмым и девятым этажом в многоквартирном доме, спасти не удалось. Она скончалась 27 октября в Детской городской больнице № 1 от полученных травм.
Как стало известно Gazeta.Spb, в ночь с 26 на 27 октября скончалась ученица 9 класса, выпавшая из окна лестничной площадки дома №1 по Петергофскому шоссе Красносельского района.
Инцидент произошел во вторник, 26 октября. В результате падения с большой высоты подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, повреждение внутренних органов, закрытый перелом костей таза, обеих нижних конечностей, острую кровопотерю. В тяжелом состоянии девочка была госпитализирована в Детскую городскую больницу № 1.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские врачи пытались спасти жизнь 14-летней девочки. Подросток рос в полной и благополучной семье.