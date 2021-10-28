Сказки на скамейке. Меган Маркл прочитала свою книгу на детском канале YouTube

40-летняя герцогиня Сассекская стала одним из спикеров YouTube-канала Brightly Storytime. Он принадлежит издательству, с которым принц Гарри заключил контракт на издание книги Меган Маркл «The Bench» («Скамейка»).

Меган Маркл в синей рубашке и джинсах рассказала, что над книгой «Скамейка» работал иллюстратор Кристиан Робинсон. Он использовал акварельные краски, чтобы сделать книгу особенной.

«Я написала это как стихотворение для моего мужа и нашего сына Арчи, а затем превратила его в книгу, чтобы вы тоже могли им насладиться», — добавила герцогиня.

Дебютная детская книга Меган, герцогини Сассекской, «Скамейка», заняла первое место в списке бестселлеров New York Times среди детских книжек с картинками после выхода в свет на прошлой неделе.

В заявлении на сайте Archewell в июне герцогиня сказала: «Хотя это стихотворение началось как любовное письмо моему мужу и сыну, меня воодушевляет то, что его универсальные темы любви, репрезентации и инклюзивности находят отклик в сообществах повсюду».

Однако британские СМИ обратили внимание совсем на другое. Например, портал dailymail.co.uk, обозреватели которого очень внимательно следят за жизнью герцогов Сассекских, подсчитал стоимость украшений, которые супруга принца Гарри надела, чтобы прочитать книгу.

Они выяснили, что классические часы Cartier на руке у Меган стоили 23 тысячи долларов и принадлежали принцессе Диане. Сейчас – с учетом их истории — стоимость часов возросла многократно. Рядом с часами — браслет Cartier Love за 6900 долларов, который считается подарком принца Гарри в первые дни их романа.

Чтобы прочитать сказку, герцогиня выбрала в качестве украшения бриллиантовое кольцо, происхождение которого уже вызвало вопросы не только у обозревателей, но и в Букингемском дворце.

«Меган всегда предпочитала более заметные украшения, в то время как члены королевской семьи обычно предпочитают сводить свои аксессуары к минимуму», — пишет издание.

Ранее Gazeta.Spb рассказывала, что Меган Маркл и принц Гарри собираются выпустить ранее не опубликованные свадебные кадры с собственными комментариями.