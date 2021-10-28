Роскомнадзор: в онлайн-кинотеатрах нужно запретить ненормативную лексику

Роскомнадзор предложил, что в онлайн-кинотеатрах нужно запретить ненормативную лексику. Фото: unsplash.com

Роскомнадзор предложил, что в онлайн-кинотеатрах нужно запретить ненормативную лексику. Фото: unsplash.com

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, ссылаясь на Роскомнадзор, заявил, что в онлайн-кинотеатрах необходимо запретить ненормативную лексику. Он также отметил, что концептуально поддерживает эту идею.

Слова Хинштейна об использовании нецензурной лексики в онлайн-кинотеатрах приводит «Интерфакс». По мнению председателя комитета Госдумы по информационной политике, большое количество сериалов, которые выпускают онлайн-кинотеатры для трансляции внутри своей сети, изначально содержит большое число ненормативной или близкой к бранной лексики.

«На заседании Общественного совета Роскомнадзора звучали предложения распространить запреты, касающиеся телевизионных каналов, на кабельные каналы и на аудиовизуальные сервисы, то есть на онлайн-кинотеатры», — заявил Александр Хинштейн.

Однако, такие ограничение предлагают ввести только для российской аудитории. Если аудиовизуальный сервис производит контент только для нее, то на него будут распространяться такие ограничения, а если это американский онлайн-кинотеатр, транслирующийся в другой стране, — то нет.

Хинштейн также отметил, что пока ограничение нецензурной лексики в онлайн-кинотеатрах, — это только предложение, а не правка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские власти ускорили режим QR-кодов без которых не пустят в кинотеатры, концертные залы и цирки. Ограничения начнут действовать с 8 ноября.