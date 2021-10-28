Во Всеволожском районе ограбили настоятеля храма

Во Всеволожском районе Ленинградской области у настоятеля храма украли три ружья и ювелирные изделия.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 27 октября в полицию обратился 64-летний настоятель храма в деревне Юкки и рассказал, что его ограбили.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они установили, что неизвестный проник в частный дом священнослужителя. Из сейфа хозяина дома исчезли часы желтого металла «Бурэ», два кольца желтого металла, два кольца желтого металла с драгоценными камнями, а также четыре единицы оружия: два гладкоствольных ружья, одно нарезное и травматический пистолет.

Ущерб оценивается в около 700 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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