Во Всеволожском районе ограбили настоятеля храма

Во Всеволожском районе ограбили настоятеля храма
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленинградской области у настоятеля храма украли три ружья и ювелирные изделия.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 27 октября в полицию обратился 64-летний настоятель храма в деревне Юкки и рассказал, что его ограбили.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они установили, что неизвестный проник в частный дом священнослужителя. Из сейфа хозяина дома исчезли часы желтого металла «Бурэ», два кольца желтого металла, два кольца желтого металла с драгоценными камнями, а также четыре единицы оружия: два гладкоствольных ружья, одно нарезное и травматический пистолет.

Ущерб оценивается в около 700 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский городской суд вынес приговор в отношении Антона Чипкуса, которого признан виновным в преступлениях части 2 статьи 209, пп.а,б ч.4 ст.162 УК РФ, всего 15 эпизодов.

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