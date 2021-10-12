Суд приговорил члена банды, которая ограбила салоны связи на 8 млн рублей

Член вооруженной банды признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Фото: unsplash

Член вооруженной банды признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Фото: unsplash

Член вооруженной группировки приговорен к девяти годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Петербургский городской суд вынес приговор в отношении Антона Чипкуса, которого признан виновным в преступлениях части 2 статьи 209, пп.а,б ч.4 ст.162 УК РФ, всего 15 эпизодов. Суду стало известно, Чипкус вступил в вооруженную банду, отличавшуюся устойчивостью, благодаря стабильности состава участников.

С февраля 2014 по январь 2020 года банда совершила серию разбойных нападений на салоны сотовой связи в Выборгском, Невском, Приморском, Московском, Красногвардейском и Кировском районах Петербурга. Во время ограблений злоумышленники запугивали людей оружием и применяли физическое воздействие, говорится в сообщении пресс-службы.

Антон Чипкус, стремясь к обогащению преступным путем, в разных составах преступной группы принимал участие в нападениях. Общая сумма ущерба от действий банды составляет около 8 млн рублей. Преступник признал свою вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Мужчина был наказан лишением свободы сроком на девять лет в исправительной колонии строгого режима, с него взыскали 180 тыс. рублей.

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