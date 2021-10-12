В Петербурге, разыграв «пробку» на трассе, полицейские задержали наркоторговцев: у них нашли 4,5 кг веществ

В Петербурге, разыграв &#171;пробку&#187; на трассе, полицейские задержали наркоторговцев: у них нашли 4,5 кг веществ
Для задержания наркоторговцев развернули настоящую спецоперацию. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Оперативники петербургского Управления по контролю за оборотом наркотиков провели спецоперацию по задержанию преступников, создавших интернет-магазин для торговли синтетическими запрещенными веществами. Товар доставляли покупателям через так называемые «закладки».

Для задержания подозреваемых в незаконном обороте наркотиков правоохранителям пришлось разработать серьезную спецоперацию. Злоумышленники развозили очередную партию товара на внедорожнике, а стражи порядка следили за ними и сымитировали пробку, заблокировав автомобиль прямо на трассе.

Повышенное внимание к преступникам объяснялось тем, что в иномарке находился 25-летний создатель магазина, а также его 26-летний подельник, занимавшийся фасовкой и последующей «закладкой» товара. При первом же осмотре салона оперативники нашли 35 свертков с мефедроном — вещества уже подготовили к передаче покупателям.

Согласно информации правоохранителей, наркоторговцы распространяли опасный товар в Курортном районе Северной столицы, а также выезжали в Выборгский и Приозерский районы Ленинградской области. Следственно-оперативные мероприятия в этих районах выявили еще 32 тайника с мефедроном.

«Штаб-квартира» преступников, похоже, находилась в Сестрорецке. В гараже организатора интернет-магазина обнаружили целый склад наркотиков в широком ассортименте — в общей сложности, почти 4,5 килограмма. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к преступлению и незаконный оборот наркотиков). Оба подозреваемых заключены под стражу.

Напомним, что в конце сентября правоохранители задержали наркоторговца с 10 килограммами запрещенных веществ. Мужчина перевозил их в минивэне, в салоне при этом находились его жена и мать. Задержанный объяснил, что пакеты с наркотиками нужны ему «для личного потребления».

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