На Подвойского поймали курьера с 10 килограммами наркотиков: он вез их в машине с женой и мамой

По словам мужчины, в пакетах лежало 7 килограммов найденных им "закладок" с наркотиками "для личного потребления. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По словам мужчины, в пакетах лежало 7 килограммов найденных им "закладок" с наркотиками "для личного потребления. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Невском районе остановили минивэн «Хендай» в салоне которого обнаружили 10 килограммов запрещенных веществ. По словам владельца, наркотики он вез «для личного потребления».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и спецназ отследили малотоннажную грузовую иномарку во дворе дома №14 корпус 1 по улице Подвойского. В салоне «Хендая» оказались не только предполагаемый наркокурьер, но и, неожиданно, его супруга и мать.

В машине лежало несколько увесистых пакетов, и могло бы показаться, что внутри просто продукты или другие вещи, которые люди могут взять с собой в семейную поездку. Однако не в этом случае: в мешках нашли несколько видов часто используемых наркотиков — гашиш, кокаин, мефедрон, а также психотропные вещества МДМА, амфетамин.

Причем вещества уже были расфасованы и запечатаны так, чтобы их без проблем можно было оставить в тайниках-закладках. По словам водителя, он как раз недавно «откопал» 7 килограммов закладок и намеревался использовать добытое «для собственного потребления».

Как выяснили правоохранители, мужчина многое недоговаривал. Во-первых, наркотиков в пакетах оказалось куда больше — 10 килограммов вместо 7. Кроме того, версия с найденными закладками вызывает у стражей порядка сомнения: задержанного считают причастным к работе онлайн-магазина по продаже наркотиков в даркнете. Скорее всего, петербуржец работал курьером — развозил и прятал в тайники «заказы» покупателей. Возможно, вещества доставляли даже за пределы города.

Сейчас в отношении водителя минивэна возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических и психотропных средств). Следователи устанавливают возможных сообщников задержанного. Его родственники фигурируют в деле как свидетели.