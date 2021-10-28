За выгул потенциально опасных собак без намордника грозит штраф до 5 тысяч рублей

За выгул потенциально опасных собак без намордника грозит штраф до 5 тысяч рублей. Фото: pixabay

За выгул потенциально опасных собак без намордника грозит штраф до 5 тысяч рублей. Фото: pixabay

Владельцам потенциально опасных собак может быть назначен штраф, если они решать пойти на прогулку со своим питомцем без намордника.

Новая санкция содержится в усовершенствованной редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях, сообщает «Интерфакс».

Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка согласно статье14.9 проекта Кодекса влечет штраф в размере от 3000 до 5000 рублей. Это регламентируется законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», но административной ответственности не представляет.

Без поводка и намордника потенциально опасная собака может находится на огороженной территории, которая принадлежит владельцу.

Потенциально опасными считаются 12 пород собак и их метисы, в частности акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о том, что собаки небольшого размера, пожилые собаки и питомцы без шерсти могут простудиться после прогулки во время дождя.