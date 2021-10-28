На пост вице-губернатора Петербурга назначен бывший глава администрации Колпинского района

На пост вице-губернатора Петербурга назначен бывший глава администрации Колпинского района
На пост вице-губернатора Петербурга назначен бывший глава администрации Колпинского района. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Бывший глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий назначен на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга сообщает, что на пост вице-губернатора города депутаты Законодательного Собрания согласовали назначение Анатолия Повелия. Раньше он был главой администрации Колпинского района.

С 28 октября в соответствии с постановлением губернатора Петербурга Александра Беглова Анатолий Повелий назначен членом Правительства Санкт-Петербурга. Распоряжением Губернатора с настоящего момента он занимает должность вице-губернатора города.

В обязанности Анатолия Повелия теперь входит контроль и координация деятельности Жилищного комитета, Комитета по благоустройству, Государственной административно-технической инспекции, Государственной жилищной инспекции, Государственной технической инспекции и администраций районов Санкт-Петербурга.

Временное исполнение обязанностей главы администрации Колпинского района возложено на заместителя главы администрации Колпинского района Юлию Логвиненко.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера, 27 октября, ЗакС Петербурга согласовал кандидатуру Анатолия Повелия на пост вице-губернатора по сфере ЖКХ и благоустройства.

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