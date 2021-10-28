Движение трамваев после столкновения на Бухарестской восстановили

Движение трамваев после столкновения на Бухарестской восстановили
Движение трамваев после столкновения на Бухарестской восстановили. Фото: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

После столкновения двух трамваев на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы движение по маршрутам № 25, 43, 45 и 49 было возобновлено.

Пресс-служба Комитета по транспорту сообщает, что движение трамваев на улице Бухарестская после аварии восстановлено.

Инцидент случился сегодня, 28 октября, в 9:50 на Бухарестской улице у проспекта Славы. Произошло ДТП с участием двух трамваев.

В результате происшествия травмы средней степени тяжести получили 16 человек. В настоящее время пострадавшие находятся в Мариинской больнице, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и в городской больнице №26. По предварительным данным, у большинства пассажиров выявили закрытую черепно-мозговую травму, один из пострадавших сломал нос.

Причины ДТП будут устанавливаться специальной рабочей комиссией. Компания СПб ГУП «Горэлектротранс» окажет помощь и необходимое содействие пострадавшим.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что разбирательство находится на контроле Комитета по транспорту Санкт-Петербурга. К делу привлекли прокуратуру, которая проверит законность работы перевозчика.

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