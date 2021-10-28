ДТП с двумя трамваями на Бухарестской: водителю стало плохо с сердцем

"Не иначе как один из трамваев каршеринговый", - шутят интернет-пользователи. Фото: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

"Не иначе как один из трамваев каршеринговый", - шутят интернет-пользователи. Фото: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

В четверг, 28 октября, на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы столкнулись два трамвая. Примечательно, что оба транспортных средства двигались в попутном направлении. В результате пострадали 16 человек, всех отвезли в больницу.

Дорожный инцидент произошел в 9:50 28 октября. В результате столкновения двух трамваев травмы получили 16 человек. К месту происшествия прибыли 12 машин скорой помощи. Первые обследования показали, что пострадавшие находятся в среднетяжелом состоянии. Пассажиров госпитализировали в несколько стационаров: двое попали в Мариинскую больницу, семеро находятся в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, а еще семь человек — в городской больнице №26.

По предварительным данным, у большинства пострадавших выявили закрытую черепно-мозговую травму, один из пассажиров сломал нос. СПб ГУП «Горэлектротранс» обещает оказать помощь и содействие получившим травмы.

На месте ДТП сейчас работает специальная комиссия, определяющая причины и обстоятельства аварии. Разбирательство находится на контроле Комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Столкновение стало причиной существенного затора — например, на некоторое время перестал ходить электротранспорт маршрутов №25, 43, 45 и 49. Сейчас движение трамваев по Бухарестской осуществляется в штатном режиме.