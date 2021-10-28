Дорожники потушили полыхающую фуру на «Скандинавии»

В Выборгском районе Ленобласти воспламенился грузовой автомобиль «МАН».

Машина загорелась в четверг, 28 октября, на площадке для отдыха водителей на 55-м километре федеральной трассы «Скандинавия». Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что огонь полностью охватил кабину транспорта. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Северо-Запад, рядом оказались дорожники, для борьбы с огнем они использовали свою спецмашину – поливомоечную автоцистерну.

Огонь удалось потушить в течение 15 минут. Никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение трамваев после столкновения на Бухарестской восстановили. В результате происшествия травмы средней степени тяжести получили 16 человек.