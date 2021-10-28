Разработчики из Петербурга создали устройство для быстрой проверки QR-кодов

В Петербурге компания Addreality заключила контракты с крупными торговыми центрами на поставку своих роботов для автоматической проверки QR-кодов.

Устройство для автоматической проверки QR-кодов будет использоваться в торгово-развлекательных центрах и других местах скоплению людей. Оно не требует участия сотрудников в проверке. Как сообщили в пресс-службе компании, разработкой уже заинтересовались крупные ТЦ, передает РБК.

«Умные экраны, оснащенные оборудованием Addreality Box, способны распознавать обезличенные половозрастные признаки человека», — заявил гендиректор компании Сергей Галеев.

Устройство позволит ускорить процесс проверки QR-кодов и обезопасить персонал, проверяющий электронные сертификата.

Разработка состоит из экрана и камеры, она проверяет подлинность кода на портале госуслуг. Также оборудование сможет проверить паспорт и проследить за наличием маски.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилым петербуржцам обещают разрешить посещать театры и музеи со справкой вместо QR-кода.