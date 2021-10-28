Историк рассказал, какие запахи характерны для Петербурга

Историк рассказал, какие запахи характерны для Петербурга
Историк назвал запах черного чугуна особенным зимним запахом Северной столицы. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Петербург пахнет морем и чугуном, а несколько веков назад в городе превалировал запах конюшни.

Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал доктор исторических наук, профессор факультета истории Европейского университета в Петербурге Владимир Лапин.

По словам историка, в детстве ему запомнился запах мерзлого чугуна, поскольку все ограды и решетки были на уровне его носа. Он назвал запах черного чугуна особенным зимним запахом Северной столицы и порекомендовал его почувствовать.

Также Лапин рассказал, что специально нюхал мосты в разных российских городах, но зимние мосты города на Неве имеют особенный запах.

А в XVIII-XIX веках петербуржцы чувствовали запах конюшней. Специалист объяснил, что тогда горожане передвигались исключительно на лошадях, поэтому были привыкшими к этому запаху и не замечали его.

Историк добавил, что в целом восприятие запахов является делом субъективным.

«Каждый ощущает по-своему. Восприятие через запахи чрезвычайно эмоционально. Вид или звук может нас не шевельнуть, но запах обязательно тронет» — подчеркнул профессор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, что зима в Петербурге будет прохладной.

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