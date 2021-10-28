В аэропорту Пулково в четверг задержали четыре самолета

В аэропорту Пулково в четверг задержали четыре самолета
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 28 октября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, турецкой Антальи и Хабаровска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс «Уральских авиалиний» до столицы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 16:00, однако время вылета сдвинули на 18:25.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Антальи. Вылет был назначен на 16:55, но его отложили до 17:40.

Последняя задержка — самолет «Уральских авиалиний» до Хабаровска — его перенесли с 17:20 на 17:55.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на достройку скоростной трассы Москва — Петербург выделят 25,6 млрд рублей из ФНБ.

аэропорт пулково задержка рейсов новости СПб


 

Новости партнеров
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В аэропорту Пулково в четверг задержали четыре самолета
Бомбардировщики ВВС США проводят учения по уничтожению кораблей ВМФ РФ
Актер Борис Щербаков вновь госпитализирован с пневмонией
В Петербурге Россельхознадзор приостановил движение 18,3 тонн аргентинского сыра
Врач из Германии заявил об опасности колбасы для кишечника
В какие страны можно поехать вакцинированным «Спутником V», ...
На достройку скоростной трассы Москва — Петербург выделят 25,6 млрд ...
Дизлайк, еще дизлайк: вышел трейлер нового фильма «Один дома»