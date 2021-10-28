В аэропорту Пулково в четверг задержали четыре самолета

Сегодня, 28 октября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, турецкой Антальи и Хабаровска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс «Уральских авиалиний» до столицы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 16:00, однако время вылета сдвинули на 18:25.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Антальи. Вылет был назначен на 16:55, но его отложили до 17:40.

Последняя задержка — самолет «Уральских авиалиний» до Хабаровска — его перенесли с 17:20 на 17:55.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на достройку скоростной трассы Москва — Петербург выделят 25,6 млрд рублей из ФНБ.