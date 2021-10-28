На достройку скоростной трассы Москва — Петербург выделят 25,6 млрд рублей из ФНБ

На строительство последнего участка платной трассы Москва — Петербург из ФНБ выделят 25,6 миллиарда рублей.

Правительство РФ определило источник финансирования достройки трассы М-11 «Нева», соединяющей Москву и Петербург. Средства планируется получить из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Как сообщает РБК, в общей сложности на завершение строительства последнего участка трассы, который станет северным обходом Твери, потребуется порядка 62 миллиардов рублей. Проектированием занимается компания «Автодор».

По итогам строительства протяженность дороги составит 669 километров. К настоящему моменту введено 610 километров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что высокоскоростную магистраль Москва — Петербург обещают построить к 2027 году.