На достройку скоростной трассы Москва — Петербург выделят 25,6 млрд рублей из ФНБ

На достройку скоростной трассы Москва &#8212; Петербург выделят 25,6 млрд рублей из ФНБ
Трасса М-11 Санкт-Петербург-Москва. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

На строительство последнего участка платной трассы Москва — Петербург из ФНБ выделят 25,6 миллиарда рублей.

Правительство РФ определило источник финансирования достройки трассы М-11 «Нева», соединяющей Москву и Петербург. Средства планируется получить из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Как сообщает РБК, в общей сложности на завершение строительства последнего участка трассы, который станет северным обходом Твери, потребуется порядка 62 миллиардов рублей. Проектированием занимается компания «Автодор».

По итогам строительства протяженность дороги составит 669 километров. К настоящему моменту введено 610 километров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что высокоскоростную магистраль Москва — Петербург обещают построить к 2027 году.

М-11 «Нева» новости СПб строительство трасса москва - петербург ФНБ


 

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