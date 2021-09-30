Высокоскоростную магистраль Москва — Петербург обещают построить к 2027 году

По итогам 2027 года между Москвой и Петербургом должно быть организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение. Фото: pixabay

По итогам 2027 года между Москвой и Петербургом должно быть организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение. Фото: pixabay

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург должно завершиться к 2027 году.

Об этом говорится в паспорте госпрограммы «Развитие транспортной системы», опубликованном в материалах к проекту бюджета на ближайшие два года.

В документе отмечается, что по итогам 2027 года между Москвой и Петербургом должно быть организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение. К этому сроку необходимо построить ж/д линию в 629,7 километра.

На сегодняшний день трасса ВСМ — первая высокоскоростная магистраль, строящаяся в России. Она будет предназначена для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что высокоскоростная магистраль позволит добраться из Петербурга в Москву за два часа, сообщил глава РЖД. Это в два раза быстрее, чем придется затратить на данный момент, добираясь до Москвы скоростным «Сапсаном».