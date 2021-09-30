Высокоскоростную магистраль Москва — Петербург обещают построить к 2027 году

Высокоскоростную магистраль Москва &#8212; Петербург обещают построить к 2027 году
По итогам 2027 года между Москвой и Петербургом должно быть организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение. Фото: pixabay

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург должно завершиться к 2027 году.

Об этом говорится в паспорте госпрограммы «Развитие транспортной системы», опубликованном в материалах к проекту бюджета на ближайшие два года.

В документе отмечается, что по итогам 2027 года между Москвой и Петербургом должно быть организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение. К этому сроку необходимо построить ж/д линию в 629,7 километра.

На сегодняшний день трасса ВСМ — первая высокоскоростная магистраль, строящаяся в России. Она будет предназначена для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что высокоскоростная магистраль позволит добраться из Петербурга в Москву за два часа, сообщил глава РЖД. Это в два раза быстрее, чем придется затратить на данный момент, добираясь до Москвы скоростным «Сапсаном».

ВСМ Москва - Петербург новости СПб строительство


 

Новости партнеров
Петербуржец признался в удушении жены, чье тело нашла собака
Петербуржец признался в удушении жены, чье тело нашла собака
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
На Невском
На Невском "БМВ" протаранила пешеходов, одна из них с раздробленным бедром госпитализирована
Грудного ребенка бросили одного на Замшиной
Грудного ребенка бросили одного на Замшиной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Высокоскоростную магистраль Москва — Петербург обещают построить к ...
Российское правительство предложило увеличить МРОТ на 6,4%
На Выборгской сгорела иномарка
Скорая помощь приехала к ДТП с мотоциклом в Ломоносовском районе
В Петербурге женщина отсудила у больницы 1,5 млн рублей за смерть матери
В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости COVID в 56 регионах
Обещанное благоустройство: вместо спиленных деревьев в Выборгском районе ...
Бесплатные прививки в частных клиниках, повышение пенсий военным: какие ...