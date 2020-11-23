Глава РЖД: высокоскоростная магистраль позволит добраться из Петербурга в Москву за два часа

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявил, что высокосортная магистраль (ВСМ), которая соединит Москву и Петербург, позволит курсировать между столицами за два часа.

В понедельник, 23 ноября, Белозеров вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на открытии станции «Ховрино» Октябрьской железной дороги, которая станет частью третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). В ходе своего выступления гендиректор РЖД напомнил, что ВСМ позволит добираться из Москвы в Петербург всего за два часа. Это в два раза быстрее, чем придется затратить на данный момент, добираясь до Москвы скоростным «Сапсаном».

ВСМ также станет участком МЦД-3 и станет «диаметром» для некоторых частей страны. На сегодняшний день трасса ВСМ — первая высокоскоростная магистраль, строящаяся в России. Она предназначена для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что билетные кассы РЖД перешли на зимний режим работы.