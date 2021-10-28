В Москве начали отбор подростков-добровольцев для испытаний вакцины от COVID

В Москве начали отбор подростков-добровольцев для испытаний вакцины от COVID
В первом этапе исследования приняло участие 99 несовершеннолетних. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Москве начался предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от COVID-19 для подростков.

Об этом стало известно в четверг, 28 октября. В первом этапе исследования приняло участие 99 несовершеннолетних, среди которых были 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте 12–17 лет.

Как сообщили в пресс-службе мэра столицы, в исследовании безопасности «Спутника V» для детей участвовали россияне в возрасте 12-17 лет. Оба компонента вакцины получили 92 добровольца.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при вакцинации подростков концентрация препарата будет пятикратно уменьшена.

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