Раскрыты детали вакцинации подростков «Спутником V»

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Подросткам в возрасте от 12 до 17 лет вакцину «Спутник V» будут вводить дважды. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, при вакцинации подростков концентрация препарата будет иной. Ее пятикратно уменьшат.

Как сообщили «РИА Новости», в Министерстве здравоохранения отметили, что прививать несовешеннолетних будут на добровольной основе, при этом должно быть представлено согласие родителей или других законных представителей.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до конца ноября.