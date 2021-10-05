Стала известна вероятную дату регистрации вакцины «Спутник V» в ВОЗ

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до конца ноября. Об этом заявил глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

По его словам, разработчики рассчитывали на регистрацию в сентябре, но сейчас понимают, что это будет в ближайшие месяцы — в октябре-ноябре.

Как сообщил ТАСС, специалист отметил, что коллеги из РФПИ, которые занимаются международной повесткой, сейчас активно работают по данному вопросу.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздраве оценили окончание испытаний «Спутника V» среди пожилых.