В Минздраве оценили окончание испытаний «Спутника V» среди пожилых

Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса Спутник V среди пожилых завершилась. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, препарат в очередной раз подтвердил свою безопасность и эффективность. В данный момент подготавливается подробный отчет.

Как сообщил ТАСС, Мурашко отметил, что испытания проводились с участием пациентов старше 60 лет. В целом для участия выбрали 23 тыс. добровольцев.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин посоветовал Эрдогану «Спутник V» для ревакцинации от COVID.