Китай представил дизайн медалей зимних Олимпийских игр

Организационный комитет представил дизайн медалей Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.

На медалях классической формы будет красоваться логотип международных состязаний — пять олимпийских колец. Также будет выгравированы официальные названия видов спорта на английском и китайском языках. Кроме того, на медалях используют шрифт Брайля.

Общее название наград – «Тонг Ксинь», что означает «Вместе как единое целое».

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Олимпиаду 2022 года в Пекине не пустят иностранных болельщиков. Также олимпийцев будут ежедневно обследовать на коронавирус.