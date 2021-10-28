Китай представил дизайн медалей зимних Олимпийских игр

Китай представил дизайн медалей зимних Олимпийских игр
Медали зимних Олимпийских игр. Фото: twitter/Beijing2022

Организационный комитет представил дизайн медалей Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.

На медалях классической формы будет красоваться логотип международных состязаний — пять олимпийских колец. Также будет выгравированы официальные названия видов спорта на английском и китайском языках. Кроме того, на медалях используют шрифт Брайля.

Медали зимних Олимпийских игр. Фото: twitter/Beijing2022

Общее название наград – «Тонг Ксинь», что означает «Вместе как единое целое».

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Олимпиаду 2022 года в Пекине не пустят иностранных болельщиков. Также олимпийцев будут ежедневно обследовать на коронавирус.

Китай медали олимпийские игры


 

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