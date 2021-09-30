На Олимпиаду 2022 года в Пекине не пустят иностранных болельщиков

На Олимпиаду 2022 года в Пекине не пустят иностранных болельщиков
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Фото: pixabay

Международный олимпийский комитет (МОК) представил предварительный перечень антиковидных мер, которые позволят провести зимнюю Олимпиаду в Пекине безопасно.

Подробный список правил опубликую к концу октября, следующая доработанная инструкция появится в конце года. Однако уже сейчас известно, что Игры пройдут без иностранных болельщиков, а для спортсменов, по сути, введут обязательную вакцинацию.

Попасть на трибуны соревнований смогут только жители материковой части Китая. Санитарные протоколы, а также детали покупки билетов сейчас в разработке.

Непривитым участникам Олимпиады придется проходить карантин в 21 день после прибытия в столицу Китая. Случаи спортсменов, у которых есть медотвод, будут рассматриваться отдельно.

Также олимпийцев будут ежедневно обследовать на коронавирус.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин допустил проведение Олимпийских игр 2036 года в России.

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