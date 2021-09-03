Путин допустил проведение Олимпийских игр 2036 года в России

Путин допустил проведение Олимпийских игр 2036 года в России
Одной из перспективных площадок для Игр он назвал Владивосток. Фото: Кремль

Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности проведения летних Олимпийских игр 2036 года в России, но при определенных условиях.

Об этом он заявил 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Российский лидер обратил внимание на то, что все меньше стран претендуют на проведение Олимпиады на своей территории из-за пандемии. Он напомнил, что в Японии перед началом Игр в 2020 году проходили протесты.

«Но мы всегда поддерживали, и, надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет здесь примесей политического характера», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что в случае если будет так, то допускается возможность проведения Олимпиады в РФ. Одной из перспективных площадок для Игр он назвал Владивосток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург претендует на проведение Олимпиады в 2036 году.

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