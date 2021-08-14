Петербург претендует на проведение Олимпиады в 2036 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Петербург и Казань представили свои заявки на проведение летней Олимпиады в 2036 году.

По словам главы МИД, Россия рассматривает возможность стать хозяйкой летних Олимпийских игр через 15 лет. Сейчас российские города готовят заявки. Готовность принять Олимпиаду на своей территории уже выразили Петербург и Казань.

Лавров также порекомендовал Ростовской области не затягивать с подачей заявки, если они тоже хотят провести Олимпиаду у себя.

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже, 2028 года — в Лос-Анджелесе, а 2032 года — в Брисбене (Австралия).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия будет выступать под флагом ОКР на Олимпиаде 2022 года. Форма российской команды для выступления на Играх 2022 года проходит финальный этап согласования.