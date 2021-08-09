Россия будет выступать под флагом ОКР на Олимпиаде 2022 года

Спортсмены будут выступать под флагом ОКР и с "гениальным творением Чайковского". Фото: unsplash

Спортсмены будут выступать под флагом ОКР и с "гениальным творением Чайковского". Фото: unsplash

Российские спортсмены продолжат выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и музыку русского композитора Петра Чайковского вместо гимна на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.

Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков, передает РИА Новости. По его словам, форма российской команды для выступления на Играх 2022 года проходит финальный этап согласования. Остальные атрибуты россиян останутся прежними. Спортсмены будут выступать под флагом ОКР и с «гениальным творением Чайковского».

Поздняков добавил, что многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили комитет за выбор именно этого музыкального сопровождения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сборная России заняла пятое место в медальном зачёте в Олимпиаде.