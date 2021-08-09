Россия будет выступать под флагом ОКР на Олимпиаде 2022 года

Россия будет выступать под флагом ОКР на Олимпиаде 2022 года
Спортсмены будут выступать под флагом ОКР и с "гениальным творением Чайковского". Фото: unsplash

Российские спортсмены продолжат выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и музыку русского композитора Петра Чайковского вместо гимна на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.

Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков, передает РИА Новости. По его словам, форма российской команды для выступления на Играх 2022 года проходит финальный этап согласования. Остальные атрибуты россиян останутся прежними. Спортсмены будут выступать под флагом ОКР и с «гениальным творением Чайковского».

Поздняков добавил, что многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили комитет за выбор именно этого музыкального сопровождения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сборная России заняла пятое место в медальном зачёте в Олимпиаде.

ОКР олимпиада 2022 олимпийские игры пекин


 

Новости партнеров
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург и Ленобласть выбирают единую концепцию переработки мусора
МакSим впервые за два месяца сама обратилась к подписчикам в Instagram
Трассу М-10 в Тосненском районе будут перекрывать три дня подряд
На площади Мужества с рельс сошел трамвай: движение парализовано
В Ленобласти ожидается 25 градусов тепла во вторник
Россия будет выступать под флагом ОКР на Олимпиаде 2022 года
Когда нехватка дефицитного «КовиВака» наконец закончится
Американские урологи: COVID-19 может спровоцировать мужское бесплодие