Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте в Олимпиаде

Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте в Олимпиаде
У России 20 наград высшей пробы. Фото: скриншот Instagram

Россия заняла пятое место в медальном зачёте летней Олимпиады в Японии.

У России 20 наград высшей пробы. 27 раз она завоевывала серебро. 23 бронзы оказались в копилке нашей сборной. Победителями этого зачета стали Соединенные Штаты Америки. У них более ста медалей. Второе место заняла Поднебесная. В топ-3 попала хозяйка Япония. А прямо перед нами Великобритания. Об этом сообщает «Чемпионат».

Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Японии состоится сегодня в воскресенье, 8 августа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сборная России заняла третье место по количеству медалей на летних Олимпийских играх в Японии. Всего у российских спортсменов 71 медаль. Накануне женская сборная по гандболу завоевала второе место в соревнованиях. Сборная по художественной гимнастике взяла серебро в групповом многоборье.

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