В Москве отбирают подростков для второго этапа испытаний детского «Спутника V»

В Москве проходят клинические испытания вакцины для подростков «Спутник V». Сейчас ученые набирают добровольцев для второго этапа.

Как сообщили в пресс-службе мэра Москвы, в первом этапе участвовали 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте от 12 до 17 лет. Почти всех уже привили двумя компонентами. Объем составил 1/10 или 1/5 от дозы, ориентированной на взрослых.

Первый этап испытаний детской вакцины показал успешные результаты: препарат формирует хороший поствакцинальный клеточный иммунитет, а показатели безопасности превосходят таковые у взрослых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на основе «Спутника V» в России могут появиться целых две назальных вакцины. Так, одна из них будет в форме капель, а другая — в форме спрея. Вакцины, как предполагается, будут изготовлены двумя компаниями — центром имени Гамалеи, а также компанией «Генериум».