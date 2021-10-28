Петербургский парламент будет работать над предложениями по совершенствованию законодательства об иностранных агентах

Сегодня, в четверг, 28 октября в Мариинском дворце прошла встреча председателя Законодательного Собрания Северной столицы Александра Бельского с главными редакторами петербургских СМИ.

В заседании участвовали зампредседателя Законодательного Собрания Марина Шишкина и председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга Владимир Рябовол. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Участники встречи обсудили наиболее актуальные вопросы жизни города и развития взаимодействия петербургского парламента со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.

В ответ на обращение журналистского сообщества Александр Бельский завил о планах по созданию депутатской рабочей группы для выработки предложений по совершенствованию законодательства об иностранных агентах в части, касающейся средств массовой информации.

Он согласился, что в этом законе есть моменты неоднозначные. Если где-то присутствует субъективное мнение, то становится очень тяжело найти правду. Бельский считает, что все инструменты должны работать, в том числе и судебные инстанции, и парламент.

Планируется, что рабочую группу возглавит зампредседателя ЗакСа Марина Шишкина.

В завершение встречи Александр Бельский поблагодарил участников за внимание к работе городского парламента и пообещал, что подобные встречи с представителями СМИ станут регулярными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пост вице-губернатора Петербурга назначен бывший глава администрации Колпинского района