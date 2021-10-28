Петербургский парламент будет работать над предложениями по совершенствованию законодательства об иностранных агентах

Петербургский парламент будет работать над предложениями по совершенствованию законодательства об иностранных агентах
Планируется, что рабочую группу возглавит зампредседателя ЗакСа Марина Шишкина. Фото: пресс-служба ЗакСа.

Сегодня, в четверг, 28 октября в Мариинском дворце прошла встреча председателя Законодательного Собрания Северной столицы Александра Бельского с главными редакторами петербургских СМИ.

В заседании участвовали зампредседателя Законодательного Собрания Марина Шишкина и председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга Владимир Рябовол. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Участники встречи обсудили наиболее актуальные вопросы жизни города и развития взаимодействия петербургского парламента со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.

В ответ на обращение журналистского сообщества Александр Бельский завил о планах по созданию депутатской рабочей группы для выработки предложений по совершенствованию законодательства об иностранных агентах в части, касающейся средств массовой информации.

Он согласился, что в этом законе есть моменты неоднозначные. Если где-то присутствует субъективное мнение, то становится очень тяжело найти правду. Бельский считает, что все инструменты должны работать, в том числе и судебные инстанции, и парламент.

Планируется, что рабочую группу возглавит зампредседателя ЗакСа Марина Шишкина.

В завершение встречи Александр Бельский поблагодарил участников за внимание к работе городского парламента и пообещал, что подобные встречи с представителями СМИ станут регулярными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пост вице-губернатора Петербурга назначен бывший глава администрации Колпинского района

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