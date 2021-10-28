Воробьев заявил, что 80 процентов госпитализированных больных с COVID-19 не привиты

В Подмосковье 80% попавших в больницу больных ковидом не были вакцинированы. Такую долю пациентов без прививки от ковида назвал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава области обратил внимание на то, что люди старше 50 лет болеют очень серьезно, а не вакцинированные от ковида — очень тяжело. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что большинство невакцинированных пациентов с ковидлм составляет категория лиц старше 50 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге правительство ввело дополнительные коронавирусные ограничения. Теперь справку о медотводе в общественных местах будут принимать только с результатами тестов на коронавирус. Соответствующие изменения в 121-е коронавирусное постановление подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сегодня сообщили в городском правительстве.