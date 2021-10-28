Справку о медотводе в Петербурге будут принимать только с отрицательным ПЦР-тестом

Справку о медотводе примут только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Фото: unsplash

Справку о медотводе примут только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Фото: unsplash

В Петербурге правительство ввело дополнительные коронавирусные ограничения. Теперь справку о медотводе в общественных местах будут принимать только с результатами тестов на коронавирус.

Об этом сегодня сообщили в городском правительстве. Соответствующие изменения в 121-е коронавирусное постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Новое правило будет действовать при посещении мероприятий и общественных мест, в которых вводится система QR-кодов. При отсутствии QR-кода о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании петербуржцы могут предъявить справку о медотводе. Вместе с ней теперь нужно показать проверяющим отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ресторанам и кинотеатрам Петербурга запретят работать по ночам с 8 ноября.