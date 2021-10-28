Беглов не исключил введения удаленки в петербургских школах после локдауна

Беглов не исключил введения удаленки в петербургских школах после локдауна
Ситуация с коронавирусом в Петербурге не утешительная. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В школах Петербурга после каникул могут ввести удаленное обучение. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Глава Петербурга отметил, что каникулы в школах официально будут до третьего ноября, а восьмого ноября дети должны приступить к учебе. Беглов обратил внимание на то, что ситуация с коронавирусом в Петербурге не утешительная. Об этом сообщает 78.ru.

Он не исключил введения дистанционного формата обучения после локдауна. Глава города также добавил, что такой опыт уже есть.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в эту субботу, 30 октября, в Северной столице закроется практически всё, кроме магазинов с товарами первой необходимости, театров и музеев. С этого же дня в Эрмитаже действуют новые правила посещения. Работники «Эрмитажа» призывают распечатать QR-код или сохранить его в галерее телефона.

Александр Беглов дети дистанционный формат каникулы коронавирус локдаун школа


 

Новости партнеров
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов не исключил введения удаленки в петербургских школах после локдауна
В Петербурге в ДТП погиб самокатчик
Бывший сотрудник Facebook Фаддул объяснил страсть людей к фейковым новостям
Зеленый кофе: успех маркетологов или польза для здоровья
«Эрмитаж» сообщил о правилах посещения с 30 октября
РБК столкнулся с атакой антипрививочников после опроса о вакцинации от COVID-19
Онколог Давыдов назвал ранние симптомы рака, требующие срочного обращения к врачу
«Вкусные» антидепрессанты: топ-7 для диеты-антистресс