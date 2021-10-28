Беглов не исключил введения удаленки в петербургских школах после локдауна

В школах Петербурга после каникул могут ввести удаленное обучение. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Глава Петербурга отметил, что каникулы в школах официально будут до третьего ноября, а восьмого ноября дети должны приступить к учебе. Беглов обратил внимание на то, что ситуация с коронавирусом в Петербурге не утешительная. Об этом сообщает 78.ru.

Он не исключил введения дистанционного формата обучения после локдауна. Глава города также добавил, что такой опыт уже есть.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в эту субботу, 30 октября, в Северной столице закроется практически всё, кроме магазинов с товарами первой необходимости, театров и музеев. С этого же дня в Эрмитаже действуют новые правила посещения. Работники «Эрмитажа» призывают распечатать QR-код или сохранить его в галерее телефона.