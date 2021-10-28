«Эрмитаж» сообщил о правилах посещения с 30 октября

&#171;Эрмитаж&#187; сообщил о правилах посещения с 30 октября
Работники "Эрмитажа" призывают распечатать QR-код или сохранить его в галерее телефона. Фото: Pixabay

В эту субботу, 30 октября, в Северной столице закроется практически всё, кроме магазинов с товарами первой необходимости, театров и музеев. С этого же дня в Эрмитаже действуют новые правила посещения.

Так, взрослые посетители смогут посетить музей только при предъявлении QR-кода или при наличии справки о медотводе и отрицательном экспресс-тесте. Иностранцы также должны будут предъявить документ о прививке. Об этом сообщается в официальной группе музея «ВКонтакте».

Детям до 18 лет QR-код не нужен, однако пройти в музей те, кому нет 12 лет, смогут только в сопровождении взрослого.

Работники «Эрмитажа» призывают распечатать QR-код или сохранить его в галерее телефона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РБК атаковали противники прививки от ковида в социальных сетях после публикации опроса о необходимости ограничений для россиян, не прошедших вакцинацию.

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