РБК столкнулся с атакой антипрививочников после опроса о вакцинации от COVID-19

РБК атаковали противники прививки от ковида в социальных сетях после публикации опроса о необходимости ограничений для россиян, не прошедших вакцинацию.

Опрос опубликовали в Telegram-канале РБК накануне. В нем пользователям предлагается ответить на вопрос «Поддержали бы вы введение жестких ограничений для граждан без прививки от COVID-19 в России?». Об этом сообщает глава объединенной редакции РБК Петр Канаев в Facebook.

Опрос заинтересовал многих пользователей социальных сетей и мессенджеров. Многие стали писать негативные комментарии. Канаев пожаловался, что на них наслали ботов. Некоторые пользователи стали обращаться к основателю Telegram Павлу Дурова, чтобы он прекратил «несправедливость», связанную с ограничениями для невакцинированных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что снова работает закрытый в начале октября из-за холодов шатёр для прививочной кампании возле метро «Приморская».