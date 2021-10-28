РБК столкнулся с атакой антипрививочников после опроса о вакцинации от COVID-19

РБК столкнулся с атакой антипрививочников после опроса о вакцинации от COVID-19
Опрос заинтересовал многих пользователей социальных сетей и мессенджеров. Фото: pexels.com

РБК атаковали противники прививки от ковида в социальных сетях после публикации опроса о необходимости ограничений для россиян, не прошедших вакцинацию.

Опрос опубликовали в Telegram-канале РБК накануне. В нем пользователям предлагается ответить на вопрос «Поддержали бы вы введение жестких ограничений для граждан без прививки от COVID-19 в России?». Об этом сообщает глава объединенной редакции РБК Петр Канаев в Facebook.

Опрос заинтересовал многих пользователей социальных сетей и мессенджеров. Многие стали писать негативные комментарии. Канаев пожаловался, что на них наслали ботов. Некоторые пользователи стали обращаться к основателю Telegram Павлу Дурова, чтобы он прекратил «несправедливость», связанную с ограничениями для невакцинированных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что снова работает закрытый в начале октября из-за холодов шатёр для прививочной кампании возле метро «Приморская».

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