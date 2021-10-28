Шатёр для вакцинации возле метро «Приморская» вновь заработал

Вакцинироваться там можно с понедельника по субботу с восьми утра до восьми часов вечера без предварительной записи. Фото: Смольный

Вакцинироваться там можно с понедельника по субботу с восьми утра до восьми часов вечера без предварительной записи. Фото: Смольный

Снова работает закрытый в начале октября из-за холодов шатёр для прививочной кампании возле метро «Приморская». Об этом стало известно сегодня, в четверг, 28 октября.

Вакцинироваться там можно с понедельника по субботу с восьми утра до восьми часов вечера без предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Василеостровского района.

Также в порядке живой очереди в этом районе прививочная кампания идёт во вновь развернутых пунктах в Городской стоматологической поликлинике № 2 (8-я линия В.О., д. 41) и Городской стоматологической поликлинике № 3 (21-я линия В.О., д. 12).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главврач поликлиники № 17 в Санкт-Петербурге Андрей Романов рассказал, что среди привитых пациентов ковидом заболели менее трех процентов человек. Из 57 тысячи привитых в поликлинике на данный момент заболело в легкой форме 1659 петербуржцев.