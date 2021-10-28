В петербургской поликлинике подсчитали процент заболевших после вакцинации

Медики отмечают, что, хотя вакцинация не гарантирует, что человек не заразится, она снижает риск смерти не менее чем в 20 раз. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Медики отмечают, что, хотя вакцинация не гарантирует, что человек не заразится, она снижает риск смерти не менее чем в 20 раз. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Главврач поликлиники № 17 в Санкт-Петербурге Андрей Романов рассказал, что среди привитых пациентов ковидом заболели менее трех процентов человек.

Из 57 тысячи привитых в поликлинике на данный момент заболело в легкой форме 1659 петербуржцев. Это малый процент, отметил главврач. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В начале октября в Комздраве рассказали, что среди проходящих лечение в ковид-стационарах вакцинированы 8-10% пациентов. Медики отмечают, что, хотя вакцинация не гарантирует, что человек не заразится, она снижает риск смерти не менее чем в 20 раз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко поделился, когда у переболевших ковидом россиян появляется риск заразиться еще. Он отметил, что такой риск возможен через шесть месяцев после первого заболевания.