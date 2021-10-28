Врач Проценко заявил, что риск повторного заболевания COVID-19 появляется через 6 месяцев

Врач Проценко заявил, что риск повторного заболевания COVID-19 появляется через 6 месяцев
Именно поэтому существуют рекомендации Минздрава. Фото: pexels.com

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко поделился, когда у переболевших ковидом россиян появляется риск заразиться еще.

Он отметил, что такой риск возможен через шесть месяцев после первого заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.

Именно поэтому существуют рекомендации Минздрава, что россиянам переболевшим через полгода после ковида нужно ставить прививку, отмечает медик.

Врач отметил, что если пациент перенес ковид и не привился, то у него появляется высокий риск заболеть повторно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в больнице Святителя Луки за минувший месяц вылечили 431 человека, из них вакцинированных было всего 69 — это 10%. Никто из вакцинированных пациентов не был на ИВЛ, они переносили болезнь легче. Об этом заявил замглавного врача больницы Святителя Луки Игорь Орлов.

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