В больнице Святителя Луки из 400 пациентов привиты от ковида лишь 10%

Из этого общего числа за тот же период скончались 35 пациентов — это 8%. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Из этого общего числа за тот же период скончались 35 пациентов — это 8%. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В больнице Святителя Луки за минувший месяц вылечили 431 человека, из них вакцинированных было всего 69 — это 10%. Никто из вакцинированных пациентов не был на ИВЛ, они переносили болезнь легче. Об этом заявил замглавного врача больницы Святителя Луки Игорь Орлов.

Из этого общего числа за тот же период скончались 35 пациентов — это 8%. Из них вакцинировано было всего двое — это петербуржцы старше 65 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями, отметил врач. Об этом сообщает 78.ru.

Орлов также рассказал о том, что вакцинация жизненно необходима для каждого. Также он добавил, что не зависимо, какой штамм у пациента, методика лечения у всех одна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что состояние пациентов с ковидом не всегда зависит от степени поражения их легких, потому что симптоматика вируса изменилась.