Врач Повторейко: состояние пациентов с COVID-19 не всегда зависит от поражения легких

Так, при 80% поражения легких у человека может быть нормальное состояние. Фото: pixabay

Так, при 80% поражения легких у человека может быть нормальное состояние. Фото: pixabay

Состояние пациентов с ковидом не всегда зависит от степени поражения их легких, потому что симптоматика вируса изменилась. Об этом рассказала главврач одной больниц Пскова Анастасия Повторейко.

Она уверена, одним из основных симптомов на данный момент является лихорадка. Об этом сообщает оперштаб.

Компьютерная томография легких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение легких 5-10% может вызвать десатурацию и лихорадку, отметила специалист. Так, при 80% поражения легких у человека может быть нормальное состояние.

Она отметила, что врачам лучше подстраиваться под изменения ковида и условия, которые он задает.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в Северной столице вакцинировано первично 18 870 человек, включая вакцину «Спутник Лайт». Всего сделано 25 370 инъекций.