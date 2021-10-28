За сутки в Петербурге вакцинировались 18,8 тысяч человек

Запас вакцины в Петербурге составляет более 693 тысяч доз. Фото: pixabay

Запас вакцины в Петербурге составляет более 693 тысяч доз. Фото: pixabay

За прошедшие сутки в Северной столице вакцинировано первично 18 870 человек, включая вакцину «Спутник Лайт».

Всего сделано 25 370 инъекций. Запас вакцины в городе составляет более 693 тысяч доз. Об этом сообщает Комздрав.

Всего в России вакцинированы первым компонентом 53 5111 786 человек. Полностью привились 49 161 150 россиян. Выявили 8 392 687 случаев. Всего за сутки в России выявили 40 096 случаев. Выздоровело 7 272 053 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число выявленных случаев заражения COVID-19 и смертность от коронавируса в мире выросли впервые за два месяца. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он объяснил, что причиной активного распространения COVID-19 является неравенство в доступе разных стран и регионов к тестам на коронавирус и вакцинам.