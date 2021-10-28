За сутки в Петербурге вакцинировались 18,8 тысяч человек

За сутки в Петербурге вакцинировались 18,8 тысяч человек
Запас вакцины в Петербурге составляет более 693 тысяч доз. Фото: pixabay

За прошедшие сутки в Северной столице вакцинировано первично 18 870 человек, включая вакцину «Спутник Лайт».

Всего сделано 25 370 инъекций. Запас вакцины в городе составляет более 693 тысяч доз. Об этом сообщает Комздрав.

Всего в России вакцинированы первым компонентом 53 5111 786 человек. Полностью привились 49 161 150 россиян. Выявили 8 392 687 случаев. Всего за сутки в России выявили 40 096 случаев. Выздоровело 7 272 053 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число выявленных случаев заражения COVID-19 и смертность от коронавируса в мире выросли впервые за два месяца. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он объяснил, что причиной активного распространения COVID-19 является неравенство в доступе разных стран и регионов к тестам на коронавирус и вакцинам.

вакцинация комздрав коронавирус новости СПб санкт-петербург


 

Новости партнеров
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки в Петербурге вакцинировались 18,8 тысяч человек
В ВОЗ заявили, что впервые за два месяца в мире выросла смертность от COVID-19
Минюст предложил лишать прав за систематическое грубое нарушение ПДД
Воробьев заявил, что 80 процентов госпитализированных больных с COVID-19 не ...
«Газпром» отреагировал на просьбу Польши снизить цену на газ
Петербургский парламент будет работать над предложениями по ...
Справку о медотводе в Петербурге будут принимать только с отрицательным ...
Пожилым петербуржцам без прививки рекомендовали самоизолироваться