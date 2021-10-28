В ВОЗ заявили, что впервые за два месяца в мире выросла смертность от COVID-19

В ВОЗ заявили, что впервые за два месяца в мире выросла смертность от COVID-19
Гебрейесус заявил, что коронавирусная пандемия еще далека от завершения. Фото: скриншот Instagram

Число выявленных случаев заражения COVID-19 и смертность от коронавируса в мире выросли впервые за два месяца.

Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как отмечает глава ВОЗ, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом за пределами Европы, рост заражений на континенте перекрывает эти цифры. По его словам, это говорит о том, что коронавирусная пандемия еще далека от завершения.

Гебрейесус объяснил, что причиной активного распространения COVID-19 является неравенство в доступе разных стран и регионов к тестам на коронавирус и вакцинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избыточная смертность в России связана с коронавирусом. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

ВОЗ пандемия рост заболеваемости рост смертности


 

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