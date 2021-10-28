Песков: избыточная смертность в России связана с коронавирусом

Песков: избыточная смертность в России связана с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал смертность от коронавируса в России. Фото: kremlin.ru

Избыточная смертность в России связана с коронавирусом. Такое заявление сделал официальные представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, помимо самой болезни, приводящей к летальному исходу, вирус имеет различные последствия, которые тоже могут быть губительными.

Как сообщил ТАСС, Песков заключил, что COVID-19 усугубил количество смертей в стране.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун. В городе будут работать только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зафиксирован новый максимум по суточной смертности от коронавирусной инфекции — 1 159. За все время пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 235 057 человек.

Дмитрий Песков коронавирусная пандемия смертность от коронавируса


 

Новости партнеров
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Туроператоры рассказали, куда поедут россияне в нерабочие дни
Реставрация домов-памятников обойдется Петербургу в 4,5 млрд рублей
Песков: избыточная смертность в России связана с коронавирусом
В вузах Петербурга могут появится занятия по киберспорту
Петербуржцев ожидают рекордно теплые выходные
Из бывшего доходного дома Шпринга на свалку увезли 15 дверей, три печи и ...
Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие недели
В Кремле прокомментировали идею введение QR-кодов в общественном транспорте