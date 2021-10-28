Песков: избыточная смертность в России связана с коронавирусом

Избыточная смертность в России связана с коронавирусом. Такое заявление сделал официальные представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, помимо самой болезни, приводящей к летальному исходу, вирус имеет различные последствия, которые тоже могут быть губительными.

Как сообщил ТАСС, Песков заключил, что COVID-19 усугубил количество смертей в стране.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун. В городе будут работать только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зафиксирован новый максимум по суточной смертности от коронавирусной инфекции — 1 159. За все время пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 235 057 человек.