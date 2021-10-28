В России выявили рекордные 1 159 смертей от COVID за сутки

В России зафиксирован новый максимум по суточной смертности от коронавирусной инфекции — 1 159. Днем ранее было зарегистрировано 1 123 летальных исхода от коронавируса.

Об этом в четверг, 28 октября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Более 1 000 человек в сутки умирают от COVID-19 десятый день подряд. За все время пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 235 057 человек.

Петербург занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19 — 3 186 заболевших. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 8 440 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 639 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 362 случая заражения.

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