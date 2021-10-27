Роспотребнадзоре объяснил, как отличить коронавирус от гриппа по первым симптомам

Роспотребнадзоре объяснил, как отличить коронавирус от гриппа по первым симптомам
Вероятность повторного заражения ковидом намного выше, чем риск повторно заболеть гриппом. Фото: pexels

В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить коронавирусную инфекцию от гриппа и ОРВИ на начальной стадии заболевания.

По данным ведомства, в первую очередь нужно обращать внимание на продолжительность инкубационного периода. При вирусе гриппа время от заражения до появления первых симптомов составляет от нескольких часов до двух дней, пишет «Доктор Питер». Заболевший гриппом человек представляет угрозу для окружающих в первые три-пять дней.

А при коронавирусе инкубационный период составляет от четырех до шести дней. Но при заражении дельта-штаммом первые симптомы могут появиться чуть раньше.

Также стоит знать, что вероятность повторного заражения ковидом намного выше, чем риск повторно заболеть гриппом.

Вескими причинами обратиться за медицинской помощью являются такие симптомы ковида, как высокая температура третьи сутки, одышка, непродуктивный кашель и учащенное дыхание.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 70% больных повторное течение COVID проходит с той же степенью тяжести.

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