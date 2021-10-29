Судебные приставы Петербурга приняли присягу

Судебные приставы Петербурга приняли присягу
Судебные приставы приняли присягу. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

В Северной столице судебные приставы приняли присягу в преддверии профессионального праздника, который отмечается в России 1 ноября.

Торжественная церемония состоялась в Доме молодежи на Васильевском острове. Впервые поступившие на службу в органы принудительного исполнения судебные приставы произнесли слова Присяги, поклявшись беспрекословно соблюдать Конституцию Российской Федерации, настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу, на церемонии присутствовали члены регионального отделения Ассоциации ветеранов ФССП России, Общественного совета и Профсоюза при Главном управлении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в августе приняли присягу курсанты академии Можайского. Поздравить первокурсников приезжал председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

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