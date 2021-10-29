Визовый центр Финляндии предупредил петербуржцев о выходных 4 и 5 ноября

Визовый центр Финляндии в Петербурге изменил дни работы на предстоящей неделе.

Так, визовый центр, расположенный в доме 5 на улице Марата, будет закрыт 4 и 5 ноября, а также в выходные.

Как сообщили в пресс-службе Генерального консульства Финляндии, в период с 1 по 3 ноября центр работает по обычному графику.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун. В городе будут работать только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Финляндии встретится с Путиным в Кремле 29 октября.