Президент Финляндии встретится с Путиным в Кремле 29 октября

Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё встретятся 29 октября.
Лидер Финляндии приедет в Россию с рабочим визитом. Официальные переговоры пройдут в Кремле в конце рабочей недели.
Как сообщает пресс-служба Саули Ниинистё, главы государств планируют обсудить двусторонние отношения между Россией и Финляндией, а также вопросы регионального и международного характера.
В последний раз Путин и Ниинистё встречались 21 августа 2019 года, когда президент РФ приехал в Финляндию.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в сентябре у президента России состоялась встреча с президентом Сирии.