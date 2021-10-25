Президент Финляндии встретится с Путиным в Кремле 29 октября

Президент Финляндии встретится с Путиным в Кремле 29 октября
Владимир Путин и Саули Ниинистё встретятся 29 октября. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё встретятся 29 октября.

Лидер Финляндии приедет в Россию с рабочим визитом. Официальные переговоры пройдут в Кремле в конце рабочей недели.

Как сообщает пресс-служба Саули Ниинистё, главы государств планируют обсудить двусторонние отношения между Россией и Финляндией, а также вопросы регионального и международного характера.

В последний раз Путин и Ниинистё встречались 21 августа 2019 года, когда президент РФ приехал в Финляндию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в сентябре у президента России состоялась встреча с президентом Сирии.

владимир путин кремль Саули Ниинистё


 

Новости партнеров
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президент Финляндии встретится с Путиным в Кремле 29 октября
13 аудиенций, 7 мероприятий и 900 миль: Елизавета II была слишком активна
Гинцбург заявил, что у вакцины от COVID-19 для детей незначительные ...
Семь продуктов против стресса, которые есть в вашем холодильнике
Психолог разобралась в смыслах «Игры в кальмара» с точки зрения ...
Кена нашли. Райан Гослинг сыграет в фильме о Барби
В Курортном районе восстанавливают наружный свет после шторма
Власти Петербурга надеются остановить рост заболеваемости COVID до Нового года