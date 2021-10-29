Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» во вторник

Во вторник, 2 ноября, на федеральной трассе «Кола» остановят движение транспорта на время разводки моста через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильную дорогу полностью перекроют на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного на 236-м километре трассы рядом с городом Лодейное Поле в Ленинградской области.

Переправа будет разведена в период с 11:10 до 13:10. В это время по реке пройдет теплоход «Игорь Ильин», высота которого составляет 18,2 метра. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для проведения дорожных работ на петербургской КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса две ночи подряд будут приостанавливать движение.